IMMUS detecta 15 operadores de taxis positivos en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) detecta cada año aproximadamente 15 operadores de taxis y transporte público que dan positivo en las pruebas antidoping, informó su titular, Víctor de la Rosa.

El funcionario explicó que el organismo realiza entre mil y mil 200 exámenes anuales como parte de los procedimientos obligatorios para la renovación del tarjetón de los operadores o cuando, en el caso de los taxis, cambia el conductor asignado a una unidad.

Precisó que entre febrero y marzo también se aprovecharon las visitas a los patios de las empresas concesionarias, realizadas durante un levantamiento de inventario de las rutas de transporte urbano, para aplicar las pruebas a los conductores.

De la Rosa señaló que, cuando un operador obtiene un resultado positivo, el IMMUS retira de inmediato el tarjetón e inicia un procedimiento administrativo para solicitar la cancelación de la licencia de conducir. "Se retira el tarjetón y se abre un procedimiento para solicitar la cancelación de la licencia de conducir, que es el requisito básico para poder seguir trabajando", indicó.

Añadió que los expedientes siguen un proceso administrativo conforme a la normatividad vigente, con distintas etapas de sanción. Explicó que las medidas se agravan en caso de reincidencia y que, tras una tercera falta, se concreta el retiro definitivo de la autorización para operar.