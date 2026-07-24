Laura Jiménez supervisa la rehabilitación de la Unidad Deportiva en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- Como parte del compromiso de impulsar espacios dignos para el deporte y la convivencia familiar, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez realizó un recorrido de supervisión por la obra de rehabilitación y modernización de la Unidad Deportiva de Minas de Barroterán.

Durante la visita, la Presidenta Municipal estuvo acompañada por el ingeniero residente y el encargado de la empresa constructora, quienes presentaron los avances que registra este importante proyecto, constatando que la obra mantiene un progreso significativo y continúa desarrollándose conforme al programa de ejecución.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de los servicios básicos, así como la construcción de nuevas áreas deportivas y acuáticas, con el objetivo de ofrecer instalaciones modernas, seguras y funcionales que promuevan la activación física, la sana convivencia y el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y familias de la comunidad.

La alcaldesa destacó que esta obra representa una inversión en el bienestar de las y los habitantes de Minas de Barroterán, al brindar espacios públicos de calidad que fortalecerán el tejido social y fomentarán la práctica del deporte.

Laura Jiménez Gutiérrez reiteró que su administración continuará supervisando de manera permanente el desarrollo de la obra para garantizar que se realice con calidad y dentro de los tiempos establecidos, refrendando su compromiso de seguir impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las familias del municipio.

Con obras que transforman los espacios públicos y generan mayores oportunidades para la recreación y el deporte, el Gobierno Municipal de Múzquiz sigue trabajando para construir un mejor futuro para todas y todos.