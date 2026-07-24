Zulmma Guerrero propone mantenimiento en escuelas de Coahuila para regreso a clases

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Con el propósito de garantizar que miles de estudiantes regresen a clases en espacios seguros, funcionales y dignos, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, integrante de la fracción parlamentaria "Evaristo Pérez Arreola" de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades educativas federales, estatales y municipales a intensificar las labores de mantenimiento preventivo en los planteles de educación básica durante el receso escolar de verano.

La legisladora señaló que el periodo vacacional representa la mejor oportunidad para ejecutar trabajos de conservación sin afectar las actividades académicas, permitiendo atender oportunamente acciones como impermeabilización de techos, reparación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, mantenimiento de sanitarios y bebederos, poda de árboles, limpieza de patios, retiro de maleza, desazolve de drenajes y revisión del mobiliario escolar.

Guerrero Cázares destacó que en Coahuila existen más de 3 mil 700 escuelas de educación básica, donde estudian más de 530 mil niñas, niños y adolescentes, por lo que consideró indispensable implementar una estrategia permanente de mantenimiento que priorice la seguridad, la higiene y el adecuado funcionamiento de los centros educativos.

Asimismo, recordó que el derecho a la educación no solo implica el acceso a las aulas, sino también contar con instalaciones adecuadas que favorezcan el desarrollo integral del alumnado, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos de la niñez.

La diputada subrayó que invertir en mantenimiento preventivo permite optimizar los recursos públicos, evitar reparaciones de mayor costo en el futuro y prolongar la vida útil de la infraestructura educativa, generando beneficios directos para las comunidades escolares.

Finalmente, el Punto de Acuerdo plantea exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa y, a los 38 ayuntamientos del estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones de mantenimiento y conservación de los planteles durante las vacaciones de verano, con el fin de garantizar un regreso a clases en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad e higiene.