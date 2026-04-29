Carlos Villarreal coordina esfuerzos con CFE para solucionar apagones

Ante los apagones registrados en diversas colonias, el Gobierno Municipal fortalece la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mejorar el servicio eléctrico en la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que desde semanas atrás mantienen comunicación constante con la paraestatal, incluso por problemáticas detectadas en escuelas. Explicó que, de acuerdo con la CFE, las fallas se deben principalmente a las altas temperaturas, así como a la falta de infraestructura suficiente en algunos sectores.

Además, indicó que otro de los factores es el incremento en la demanda eléctrica sin una revisión previa de las instalaciones, ya que en viviendas, negocios y planteles se agregan equipos de aire sin verificar la capacidad de carga. En este sentido, la CFE ha solicitado fomentar una cultura de uso responsable de la energía, así como realizar evaluaciones técnicas antes de instalar nuevos equipos, para asegurar que transformadores y centros de carga sean adecuados.

El edil agregó que el municipio apoya en la atención inicial de fallas menores a través de Servicios Primarios, mientras que la CFE se encarga de los trabajos de mayor alcance. Finalmente, reiteró que ambas instancias continuarán trabajando de manera conjunta para garantizar un servicio eléctrico más eficiente para la población.