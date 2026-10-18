Deja Feria derrama de $60 millones

La Feria Monclova 2026 generó una derrama económica superior a los 60 millones de pesos y registró una afluencia de más de 110 mil visitantes, con beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios de la región Centro.

El alcalde Carlos Villarreal informó que, tras concluir este domingo la Feria de Monclova con la presentación del Norteñazo, se esperaba superar los 120 mil asistentes registrados el año pasado.

Impacto en la comunidad

Durante las poco más de dos semanas, la feria reunió a miles de familias de Monclova, la región Centro y otros municipios de Coahuila, en el segundo año que se realiza bajo este modelo. Señaló que se logró una importante derrama económica de más de 60 mdp, que se refleja en el consumo local en hoteles, restaurantes, gasolineras, tiendas de autoservicio y otros establecimientos comerciales, lo que contribuye a fortalecer la cadena de valor turística y de servicios.

Actividades futuras

Mencionó que este impulso al tema turístico continuará en los próximos meses con las diversas actividades que se tienen proyectadas. "La actividad continuará con el Festival Flores y Calaveras 2026, que contempla el concurso de Catrinas, alumbradas y desfiles, además del Festival de la Calabaza en el Ecoparque, durante los últimos días de octubre y principios de noviembre".

Señaló que estas actividades buscan promover las tradiciones y la convivencia familiar, así como mantener el movimiento económico en los distintos sectores de la localidad.