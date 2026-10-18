Refuerza Fiscalía Atención ciudadana

SABINAS, COAH.- Por instrucciones del fiscal general del estado, licenciado Federico Fernández, la Fiscalía General en la Carbonífera busca abrir las puertas de los servicios que ofrece a la ciudadanía, informó el delegado, licenciado Diego Garduño.

Señaló que desde el inicio de la gestión se mantienen las puertas abiertas para la presentación de denuncias, el seguimiento de las carpetas de investigación y la atención al público en general.

Indicó que también se brindan asesorías de naturaleza civil, mercantil y atención psicológica, con el objetivo de atender de manera personal a quienes soliciten los servicios de la Fiscalía.

Explicó que la atención se realiza por parte del delegado en compañía de la coordinadora y de la Agencia de Investigación Criminal, para que la ciudadanía conozca que la Fiscalía está para servirles.

Destacó que los servicios se fortalecen en coordinación con corporaciones como la Policía de Acción y Reacción, la PCC, la Policía del Estado y los mandos municipales, además de replicar los lunes de atención ciudadana en todos los municipios con la intención de llegar a comunidades aún más alejadas de la mancha urbana.

Finalmente, anunció que en Sabinas, hace días, abordaron los resultados de las labores de investigación y prevención durante la mesa de seguridad atendida por los tres niveles de gobierno.