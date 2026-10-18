Policía Civil localiza camioneta volcada en San Juan

Elementos de la Policía Civil de Coahuila localizaron una camioneta abandonada a un costado de la carretera estatal número 20, en esta villa.

La unidad es una Chevrolet Silverado, color rojo, que terminó fuera de la cinta de rodamiento, a un costado de la vía estatal, sin ocasionar más daños.

Detalles sobre la intervención de la Policía Civil

Durante la intervención, los elementos policiacos revisaron el lugar y no localizaron a persona alguna en la camioneta, haciéndose cargo de la situación para evitar un incidente mayor sobre dicho tramo.

Acciones tomadas tras localizar la camioneta volcada

Ante la ausencia de personas en el vehículo, los oficiales solicitaron el apoyo del servicio de grúas para retirar la unidad de entre la maleza, transportando el vehículo a un corralón de la localidad, donde quedó bajo resguardo.

Investigación sobre las causas del accidente

Hasta el momento, la información proporcionada no establece las causas por las que la camioneta terminó a un costado de la carretera ni quién la conducía.