Reconocen trayectoria de ganaderos de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Familias ganaderas de Múzquiz fueron reconocidas por su trayectoria en la ganadería, en el marco de eventos del sector que dieron proyección nacional a Coahuila, entre ellos el Rodeo Saltillo y la 90.ª Convención Nacional Ganadera.

Enrique Falcón Cepeda, subsecretario de Economía en la Región Carbonífera, felicitó al gobernador Manolo Jiménez Salinas por la participación de Coahuila en el Rodeo Saltillo y por ser anfitrión de la Convención Nacional Ganadera.

"¡Cuando se quiere, se puede!", expresó Falcón Cepeda al destacar la presencia de Coahuila en el escenario nacional a través de estos eventos relacionados con el sector ganadero.

Asimismo, extendió sus felicitaciones a las familias Falcón Neira, Falcón Dávalos y Jiménez Morales de Múzquiz, quienes recibieron reconocimientos por su trayectoria en la ganadería.

El subsecretario también reconoció a la Asociación Ganadera de Múzquiz, que encabeza Apolinar Guajardo Falcón, por su participación en las actividades del sector.

De igual manera, felicitó a Jesús Ramos Jiménez, quien obtuvo el primer lugar en el concurso de engorda de becerros. Con estos reconocimientos destacó la presencia de Múzquiz, Pueblo Mágico, en los encuentros ganaderos.