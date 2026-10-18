Contactanos
Coahuila

Reconocen trayectoria de ganaderos de Múzquiz

Enrique Falcón Cepeda felicitó a las familias de Múzquiz y a Jesús Ramos Jiménez por el primer lugar en el concurso de engorda de becerros.

Por Teresa Muñoz - 18 octubre, 2026 - 06:35 p.m.
Reconocen trayectoria de ganaderos de Múzquiz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Familias ganaderas de Múzquiz fueron reconocidas por su trayectoria en la ganadería, en el marco de eventos del sector que dieron proyección nacional a Coahuila, entre ellos el Rodeo Saltillo y la 90.ª Convención Nacional Ganadera.

      Enrique Falcón Cepeda, subsecretario de Economía en la Región Carbonífera, felicitó al gobernador Manolo Jiménez Salinas por la participación de Coahuila en el Rodeo Saltillo y por ser anfitrión de la Convención Nacional Ganadera.

      "¡Cuando se quiere, se puede!", expresó Falcón Cepeda al destacar la presencia de Coahuila en el escenario nacional a través de estos eventos relacionados con el sector ganadero.

      Asimismo, extendió sus felicitaciones a las familias Falcón Neira, Falcón Dávalos y Jiménez Morales de Múzquiz, quienes recibieron reconocimientos por su trayectoria en la ganadería.

      El subsecretario también reconoció a la Asociación Ganadera de Múzquiz, que encabeza Apolinar Guajardo Falcón, por su participación en las actividades del sector.

      De igual manera, felicitó a Jesús Ramos Jiménez, quien obtuvo el primer lugar en el concurso de engorda de becerros. Con estos reconocimientos destacó la presencia de Múzquiz, Pueblo Mágico, en los encuentros ganaderos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados