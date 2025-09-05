Avances en seguridad presentados en el Consejo de Seguridad Municipal de Monclova

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la sesión del Consejo de Seguridad Municipal, donde se presentaron avances en materia de prevención y operatividad, reafirmando el compromiso de seguir haciendo de Monclova y la Región Centro una de las zonas más seguras de Coahuila. Estos resultados se han alcanzado con respaldo del modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez y sumando esfuerzos con los tres niveles de gobierno y las distintas corporaciones policiales.

Durante la reunión se informó que las acciones coordinadas de la Policía Municipal con la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado, el Grupo de Reacción Centro, la Guardia Nacional y el Ejército han tenido efectividad, y gracias a ello los índices delictivos se mantienen a la baja.

El Consejo también abordó temas relacionados con elementos de la Policía Municipal, que actualmente se encuentran en proceso ante la Comisión de Honor y Justicia, por conductas que van en contra del reglamento interno y de los principios del servicio público.

Sobre ello, el alcalde Carlos Villarreal reiteró que su gobierno mantiene una política de cero tolerancia y un compromiso absoluto con la transparencia. "Estamos alineados con el modelo de seguridad que impulsa nuestro gobernador Manolo Jiménez. En Monclova no hay espacio para actos indebidos; seguiremos fortaleciendo las estrategias de prevención y trabajando de la mano con las corporaciones estatales y federales para proteger a las familias monclovenses", subrayó el edil.

Asimismo, en la sesión se dieron a conocer los avances del C2 en Monclova, destacando que ya inició la capacitación del personal que estará a cargo de la vigilancia, el monitoreo de cámaras y la atención de reportes ciudadanos.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, implementando acciones que fortalezcan la seguridad y mantengan a Monclova y la Región Centro como un ejemplo en materia de paz y orden en Coahuila.