Sigue juicio por delito de acoso en el Centro de Justicia

Eleuterio "N", conocido en redes sociales como "El Jinete sin Fronteras", regresó este viernes ante el juez de control para dar seguimiento a su proceso penal, luego de ser detenido por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual contra una menor de edad, quien además es su sobrina.

Durante la audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal en Saltillo de manera privada por tratarse de una menor, la autoridad judicial determinó extender el plazo de investigación complementaria por dos meses más, a solicitud del Ministerio Público. Con esta ampliación, ambas partes tendrán oportunidad de presentar más pruebas y testimonios antes de que se decida si el caso avanza a juicio.

El imputado permanecerá recluido en el penal de Saltillo, en tanto se define su situación jurídica.

La detención de "El Jinete sin Fronteras" ocurrió en el municipio de Ocampo, Coahuila, por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada tras varios meses de indagatoria. La víctima señalada en la carpeta de investigación es una niña de 10 años, lo que generó gran indignación entre la opinión pública.

El caso ha cobrado notoriedad no solo por la naturaleza del delito, sino por el perfil público del acusado, quien cuenta con miles de seguidores en redes sociales donde comparte videos sobre charrería y monta de caballos. Tras conocerse los señalamientos, muchos de sus seguidores comenzaron a recriminarlo públicamente en sus publicaciones, exigiendo justicia y que se investigaran otras posibles conductas inapropiadas.

Por lo pronto, el influencer seguirá en prisión preventiva, y el caso se mantiene bajo el escrutinio social debido al perfil del imputado y la gravedad del delito que se le imputa.