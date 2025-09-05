Nueva empresa coreana se acerca a Monclova

Empresa de origen coreano se aproxima a Monclova, aunque por temas de confidencialidad no se dio más detalles. El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que será la próxima semana cuando el secretario de Economía, Luis Olivares, visite la ciudad para hacer anuncios formales y haga visitas de campo con las empresas que están avanzando en sus proyectos viendo también las factibilidades y necesidades que tienen unas que ya van avanzando como DUAL.

Villarreal explicó que actualmente se encuentran en proceso alrededor de 15 proyectos de inversión, algunos avanzando, otros de manera más lenta y algunos más en pausa a la espera de definiciones en el ámbito internacional, particularmente de decisiones del gobierno federal estadounidense.

"Nuestra ubicación estratégica es lo que ha fortalecido esos proyectos. Estamos a nada de anunciar algunos, mientras otros se mantienen en stand by por la incertidumbre que existe a nivel internacional. El secretario de Economía estará aquí, haciendo visitas de campo, revisando las necesidades de las empresas y anunciando lo que viene", destacó el edil.

El alcalde mencionó casos como la empresa DUAL, que avanza en su instalación, y reiteró que la llegada de una nueva empresa coreana representará un impulso para la economía y un beneficio directo para las familias monclovenses.

Agregó que es necesario preparar a la región para estos cambios, particularmente en el sector educativo, con el fin de que los jóvenes cuenten con más habilidades que les permitan insertarse en nuevas áreas de la industria.

"Durante muchos años nuestra región estuvo enfocada en el acero, en lo que generaba AHMSA y en las empresas de autopartes o vagones de ferrocarril. Hoy tenemos que expandirnos y dar más capacidades a nuestros jóvenes para que aprovechen lo que viene", afirmó.