Carlos Villarreal asegura reactivación de AHMSA en Monclova tras subasta

A una semana de que se lleve a cabo la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, señaló que uno de los principales puntos de acuerdo para las empresas interesadas es el compromiso de reactivar los espacios productivos de la acerera.

El edil explicó que, dentro de los acuerdos establecidos para los participantes en el proceso de subasta, se contempla la obligación de presentar un proyecto de reactivación, lo que permitiría dar certidumbre a trabajadores y a la economía regional. 'Ese fue uno de los puntos de acuerdo para las empresas que van a participar en la subasta, que exista un compromiso de reactivación de los espacios', indicó.

Villarreal Pérez comentó que aún no se tiene definido de qué forma se realizará dicha reactivación, ya que dependerá de la empresa que resulte ganadora del proceso, la cual determinará si se retoma la actividad siderúrgica o si se impulsa un parque industrial u otro esquema productivo. 'No sabemos cómo lo definan ellos, si es meramente con lo que tenemos en la acerera o si es una activación para convertirlo en parque industrial; lo que se busca es que haya activación', puntualizó.

Añadió que, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer por parte del síndico de la empresa, quien funge como vocero del proceso, existe el objetivo común de los tres niveles de gobierno de apostar por la recuperación económica y brindar certeza jurídica a los trabajadores, ante la proximidad del fallo de la subasta.

El alcalde señaló que la empresa que adquiera AHMSA será la encargada de definir su propio cronograma de inversión y reactivación, ya que además del monto de compra deberá destinar recursos adicionales para la puesta en marcha de operaciones. 'Quien gane la subasta va a definir su cronograma de inversión; además de adquirir la empresa, tendrá que invertir otro tanto para la reactivación, lo que generará compromisos con las autoridades para el fortalecimiento diario de la economía', concluyó.