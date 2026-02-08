Brigada de Atención Integral en San Juan de Sabinas: apoyos y servicios para la comunidad

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- Como parte de una estrategia de gobierno basada en resultados, cercanía y atención directa a la ciudadanía, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó una Brigada de Atención Integral en el Ejido Santa María, acercando apoyos y servicios esenciales a las familias de la comunidad.

Durante la jornada se realizó la entrega de despensas, charolas de carne, apoyos económicos y ropa, además de la instalación de luminarias LED, fortaleciendo la seguridad y mejorando el entorno urbano del ejido.

En un esfuerzo por impulsar la educación y ampliar oportunidades para la juventud, se concretó la firma de un convenio entre el Municipio y el CECYTEC, que permitirá habilitar transporte escolar desde el Ejido Santa María hacia el plantel educativo en la Villa de San Juan de Sabinas, facilitando el acceso a la formación académica.

Asimismo, se anunció que el próximo martes el DIF Municipal acudirá a la comunidad para brindar consultas médicas gratuitas, además de la entrega de relojes inteligentes para niñas y niños, como parte de las acciones para promover su bienestar y desarrollo.

El alcalde destacó que estar cerca de la gente, escucharla y responder con acciones concretas es un ejemplo del modelo de gobierno que encabeza el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, reafirmando su compromiso de trabajar en equipo para generar mayores beneficios para las familias de San Juan de Sabinas.

Esta brigada forma parte del preámbulo a los festejos del Ejido Santa María, programados para el próximo 28 de febrero, fortaleciendo el sentido de comunidad y la identidad local.

En el evento estuvieron presentes Karina Ríos, Presidenta Honoraria del DIF Municipal, funcionarios municipales y miembros del Comité Ejidal.