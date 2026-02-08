Castaños realiza limpieza en el boulevard Santa Cecilia

Castaños, Coah.- Con el objetivo de garantizar avenidas limpias, funcionales y seguras para la población, el Gobierno Municipal de Castaños, a través de la Ola Castañense, llevó a cabo labores de limpieza en el boulevard Santa Cecilia, una de las vialidades más transitadas del municipio.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente para mejorar la imagen urbana, prevenir riesgos y ofrecer espacios públicos dignos tanto para peatones como para automovilistas, contribuyendo al bienestar y seguridad de las familias de Castaños.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que mantener limpias y ordenadas las vialidades es una tarea fundamental para el desarrollo del municipio, ya que impacta directamente en la movilidad, la salud pública y la calidad de vida de la ciudadanía.

"Seguimos trabajando con compromiso y acción por un Castaños más limpio y ordenado, porque unas vialidades en buen estado reflejan el cuidado de nuestra ciudad y el respeto por quienes la transitan todos los días", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que estos trabajos se realizan de manera constante en distintos puntos del municipio, buscando garantizar espacios públicos en buenas condiciones para las familias del municipio y las personas que se encuentran de paso.

Destacó la importancia de la participación ciudadana para conservar en buen estado los espacios públicos, haciendo un llamado a la población a sumarse al cuidado del entorno.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso de mantener vialidades limpias, seguras y ordenadas, impulsando un entorno urbano más digno para todas y todos.