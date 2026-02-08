Fiesta patronal de San Blas en San Buenaventura con Javier Flores

San Buenaventura, Coah.– El alcalde Javier Flores Rodríguez acompañó a las y los habitantes del ejido San Blas en la celebración de su Santo Patrono.

El pasado 03 de febrero es la fecha litúrgica de San Blas, sin embargo por cuestiones de clima las familias recorrieron la fiesta patronal para este fin de semana, por lo que desde el Ayuntamiento se tiene el compromiso de estar cercanos con las comunidades rurales del municipio en apoyo a sus festividades tradicionales.

El edil agradeció la invitación del comisariado ejidal, Alejandro Martínez Riojas, así como la cálida bienvenida de las familias del ejido, destacando la importancia de preservar las costumbres que fortalecen la unión comunitaria.

"Aunque el día del Santo Patrono se conmemora el 3 de febrero, la festividad se realizó este sábado para facilitar la participación de las familias. Las actividades iniciaron con una cabalgata, en la que participaron cerca de 100 jinetes que partieron a las 10:30 horas desde el ejido San Lorenzo y concluyeron en el ejido San Blas", dijo entusiasta el alcalde.

Posteriormente, se llevó a cabo una convivencia familiar con comida, misa de acción de gracias, rodeo, juegos tradicionales como la lotería y un ambiente de fraternidad entre habitantes de distintos ejidos que se dieron cita para celebrar esta fecha especial.

Durante el encuentro, el alcalde Javier Flores señaló que estas visitas que realiza junto a las autoridades municipales y su esposa Niria Isabel Ayala como Presidenta Honoraria del DIF, le permiten conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad para trabajar de forma coordinada en la planeación de obras y apoyos. Destacó que recientemente se atendió la solicitud ejidal de la construcción de una barda, la cual fue concluida previo a este festejo del Santo Patrono.

Las festividades concluyeron por la noche con un baile popular amenizado por Juan Arauza, cerrando con éxito la celebración del poblado más retirado de la cabecera municipal y que lleva honrosamente el nombre del ejido San Blas.