Proyecto de Centros Integrales de Desarrollo: Avances en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la atención a la niñez y brindar más apoyos a las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con el delegado del IMSS en Coahuila, Valeriano Ibáñez, para revisar proyectos que se desarrollarán en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Entre los temas principales se encuentra la instalación de nuevos Centros Integrales de Desarrollo de las Nuevas Infancias (guarderías), un proyecto que avanza gracias a las gestiones del gobernador Manolo Jiménez ante el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el director de Operación y Evaluación del instituto, Javier Guerrero. Este esfuerzo es posible también gracias a la relación de respeto y coordinación que el gobernador mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha permitido abrir la puerta a más obras y programas para Coahuila y para Monclova.

Como parte de la planeación, el municipio propuso diversos espacios para su evaluación técnica, entre ellos la Casa Meced, el Centro Comunitario Eliseo Mendoza Berrueto y las instalaciones del CEDIF Sur. La próxima semana se llevará a cabo la visita técnica para definir las ubicaciones más adecuadas.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó la importancia de esta iniciativa: "Gracias a la gestión de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo coordinado con el IMSS, hoy estamos dando pasos firmes para acercar más servicios que fortalezcan a nuestras familias. Monclova está lista para ser parte de este proyecto y aportar los espacios que hagan posible su instalación".

Asimismo, informó que se realizará una reunión de seguimiento la próxima semana para evaluar los avances y dar continuidad a la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el IMSS.

"En equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez, con el apoyo de la presidenta Sheinbaum y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, seguimos construyendo proyectos que significan más oportunidades y mejor calidad de vida para las familias de Monclova", puntualizó el edil.