Dos Incendios Vehiculares Sacuden a Saltillo en Menos de un Día

SALTILLO, COAHUILA.– En menos de 24 horas, la capital coahuilense registró dos incendios vehiculares que provocaron la movilización de Bomberos, Policía Municipal y Guardia Nacional. En ambos casos no hubo personas lesionadas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales.

El primero de los siniestros ocurrió en pleno cruce de Miguel Hidalgo y Reynosa, donde un camión de la empresa Tecnoval comenzó a incendiarse cuando transportaba dinero. Los trabajadores detectaron humo que salía de la parte trasera de la unidad y dieron aviso al 911.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona y Bomberos lograron sofocar el fuego antes de que alcanzara mayores proporciones.

Sin embargo, la parte trasera del camión quedó prácticamente calcinada, afectando directamente al efectivo que llevaba consigo. Hasta el momento, la empresa no ha informado la cantidad exacta de dinero perdido.

El segundo hecho se registró en la carretera libre Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 15. Ahí, un camión de carga se incendió tras un corto circuito en el área del motor. El conductor alcanzó a descender a tiempo, mientras que la unidad fue consumida por las llamas y declarada como pérdida total.

Guardia Nacional mantuvo abanderada la vialidad mientras Bomberos sofocaban el incendio. Ambos sucesos generaron expectación y recordaron la importancia de mantener protocolos de prevención y reacción inmediata en este tipo de emergencias.