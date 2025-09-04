Inversión de 160 mdp en modernización de la Clínica 7 del IMSS en Coahuila

La remodelación de la Clínica 7 del Seguro Social en Monclova registra un avance del 40 por ciento, en donde los trabajos de las diferentes áreas van en tiempo y forma, informó el Delegado del IMSS en Coahuila.

Tras la gira realizada el día de ayer a la región Centro-Desierto, el delegado del IMSS José Valeriano Ibáñez dio a conocer los avances que se tienen en materia de remodelación de la unidad médica, donde se aplica una inversión de cerca de 160 mdp.

Señaló que se tiene un importante avance en las obras que contemplan la readecuación de áreas como urgencias, varios pisos de hospitalización y la modernización de los sistemas de refrigeración.

Reconoció que los trabajos pueden ocasionar ciertas molestias a los derechohabientes, por la reubicación de los servicios, sin embargo señaló que es parte de un proceso para mejorar la atención.

"Es obvio que las remodelaciones y trabajos causan ciertas incomodidades, pero la unidad ha estado planeando la estrategia, para continuar con el servicio, en donde hasta el día de hoy no se han suspendido los servicios ni urgencias, ni consulta externa, ni hospitalización, ni procedimientos programados".

Señaló que actualmente se lleva un 40 por ciento de avance, en donde dijo que se lleva un buen ritmo, ya que se tienen hasta el mes de diciembre para concluir los trabajos, pero no descartó que algunas áreas puedan estar listas antes de esta fecha.

La remodelación de la Clínica 7 forma parte del plan de modernización de infraestructura hospitalaria del IMSS en Coahuila, con el objetivo de mejorar la atención a la población de la región Centro.