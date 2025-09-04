Javier Díaz González coordina obras sociales en Saltillo con apoyo del Gobernador

SALTILLO, COAHUILA.- Al poner en marcha los trabajos de pavimentación de varias calles de la colonia María del Carmen Cavazos, al sur de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González, dio a conocer que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se desarrollan obras sociales en todos los sectores de Saltillo.

Díaz González apuntó que se trata de obras sociales, ya que el beneficio es directo para las familias que habitan las zonas donde se desarrollan estos proyectos y les mejora la calidad de vida.

"Con el gobernador Manolo Jiménez Salinas nos coordinamos en todos los rubros, uno de ellos es el de la obra pública, pero también en seguridad, en desarrollo social, y desarrollo económico para consolidar a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir", afirmó el Alcalde.

Javier Díaz compartió con las y los vecinos algunos de los programas que están en marcha en su administración como el de "Activa Tu Parque", "Colonias Al Cien", "Aquí Andamos", así como el de "Aquí Andamos Gratis", este último con relación a las rutas troncales del transporte público que comenzarán a operar el 1 de octubre.

El diputado local, Álvaro Moreira Valdés, reconoció el intenso trabajo que ha realizado Javier Díaz González durante estos primeros ocho meses de su gobierno; dijo que eso se refleja en beneficios para toda la población.

"Esta pavimentación les va a traer muchos beneficios a quienes viven en esta colonia, felicito al alcalde Javier Díaz González por estar siempre al tanto de las necesidades de la población", declaró el legislador.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que en este proyecto se invierten poco más de 2 millones de pesos para la construcción de concreto asfáltico, así como los cordones cuneta.

Nerio Maltos detalló que las calles a pavimentar son: Margaritas, entre Malva y tope de calle; Clavel, entre Crisantemo y tope de calle; y Crisantemo, de Margaritas a Bugambilias, en una extensión total de 340 metros lineales.

En representación de las y los vecinos de la colonia María del Carmen Cavazos, la señora María de la Cruz Herrera Alvarado, comentó que esta obra es muy importante para su bienestar, por lo que agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por haber atendido su petición.

En el evento también estuvo el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; titulares de diferentes dependencias municipales, así como habitantes de ese sector del sur de la ciudad.