Cecytec Monclova Sur entrega títulos a egresados: 54 nuevos profesionales

El plantel Cecytec Monclova Sur realizó la entrega de 54 títulos y cédulas profesionales a egresados de las especialidades de Técnico en Programación y Técnico en Producción, documentos que cuentan con el reconocimiento oficial de la Secretaría del Trabajo para respaldar su inserción directa en el mercado laboral.

El director del plantel, profesor Alberto Medina, destacó que este logro otorga una ventaja competitiva a los jóvenes al concluir su educación media superior, ya que, además del certificado de bachillerato, obtienen una certificación técnica que valida sus competencias profesionales ante las empresas.

Por su parte, la maestra Almudelia Martínez Guevara, presidenta de la academia de la especialidad de Técnico en Programación, explicó que la institución mantiene su oferta académica actualizada conforme a las demandas del sector productivo. Añadió que actualmente el plantel cuenta también con las especialidades de Base de Datos y Técnico Laboratorista, además de operar el programa Proyecta para facilitar la titulación de los estudiantes.

Respecto al modelo de Educación Dual, las autoridades del plantel informaron que se encuentran en proceso de revisión para concretar nuevos convenios con empresas de la región. Aunque se han sostenido reuniones con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), diversos establecimientos no afiliados al organismo también han manifestado interés en incorporar a los alumnos.

Bajo este esquema, los estudiantes acuden a las empresas de lunes a jueves y asisten al plantel los viernes, lo que les permite cumplir con responsabilidades y horarios laborales reales mientras continúan sus estudios, adquiriendo la experiencia previa requerida habitualmente en el sector productivo.