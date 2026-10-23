Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos apoya a familias en Coahuila

En un acto que combinó la preservación de la memoria con el apoyo fraterno hacia la comunidad, integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, Región Centro Coahuila, llevaron a cabo una jornada de visibilización y solidaridad social en las instalaciones del Hospital Regional Amparo Pape de Benavides.

Con el objetivo central de recordar que la problemática de las desapariciones continúa presente en los municipios de la Región Centro, las familias de la agrupación acudieron al nosocomio no solo portando las fichas de búsqueda de sus seres queridos, sino con la firme intención de acompañar a quienes enfrentan momentos difíciles en las salas de espera.

Durante la actividad, los miembros de la organización compartieron taquitos, pan dulce, café, refrescos y agua embotellada con ciudadanos que permanecían a las afueras y en las salas del centro médico aguardando noticias de sus familiares hospitalizados, brindándoles un momento de aliento, calidez humana y respaldo moral.

Esta labor comunitaria permitió generar un sólido puente de confianza y empatía con la población local. Como resultado directo de este acercamiento, diversos usuarios y personas de la comunidad se aproximaron de manera voluntaria a las integrantes del grupo para aportar valiosa información, testimonios, comentarios y posibles referencias sobre puntos de interés para las labores de rastreo en la región.

En la jornada participaron de manera activa representantes y colectivas del grupo, entre ellas la presidenta de la organización, la Sra. Nancy, así como las colaboradoras Elena, Karla, Yadira, Marité y Rocío, quienes reafirmaron que el amor, la empatía y la perseverancia son los motores principales que guían su andar diario en la búsqueda de justicia y localización de sus familiares.