Carlos Villarreal entrega arco-techo en CECyTEC Norte de Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega del arco-techo estructural en el CECyTEC Norte, obra en la que se invirtieron más de 4.5 millones de pesos como parte de la estrategia Impulso Educativo.

El proyecto se realizó en coordinación con Mejora Coahuila, la Secretaría de Educación, el ICIFED y autoridades del plantel, con el objetivo de mejorar las condiciones para la comunidad estudiantil.

Durante el evento, el edil destacó que esta obra responde a una gestión que por años no se había concretado. "Hace un año, en el festejo del Día del Estudiante, platicábamos sobre cómo lograrlo, y hoy es una realidad para este plantel que tiene más de 30 años", expresó.

Por su parte, el subdirector de Servicios Educativos en la región Centro, Abraham Segundo González, señaló que esta infraestructura beneficiará directamente a alrededor de 600 alumnos, al brindarles un espacio adecuado para actividades escolares.

En tanto, el director del plantel, Evaristo García, resaltó que el arco-techo era una necesidad, ya que los estudiantes estaban expuestos a las condiciones climáticas durante sus actividades.

Finalmente, autoridades municipales y educativas también llevaron a cabo la develación de una placa conmemorativa que quedará para la historia de Monclova, que fue el alcalde Carlos Villarreal y el Gobernador Manolo Jiménez quienes hicieron realidad esa obra tan anhelada por estudiantes. Reiteraron que continuarán trabajando de manera conjunta para fortalecer la infraestructura educativa en la región.