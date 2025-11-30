Alcalde Carlos Villarreal presenta cuadernillo a regidores del Ayuntamiento

El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó la entrega oficial del cuadernillo correspondiente a su Primer Informe de Gobierno, documento que lleva por lema 'Arrancamos el motor del cambio', y que fue distribuido a los regidores de todas las fracciones políticas representadas en el Ayuntamiento.

El propósito de entregar el material con anticipación es permitir que los ediles de PAN, PRI, PT, Morena, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista cuenten con el tiempo necesario para analizar el contenido, revisar la información y preparar sus comentarios de cara a la sesión solemne que se llevará a cabo el próximo lunes.

Se informó que este lunes, en punto de las 4:00 de la tarde, se realizará la reunión previa en la que el alcalde presentará un resumen del cuadernillo, y se prevé que los regidores puedan emitir observaciones o posicionamientos con base en el análisis realizado.

Durante la sesión solemne se contemplan tres posicionamientos por parte de los ediles, representando a diferentes fracciones, mismos que estarán sustentados en los elementos ofrecidos en el informe municipal.

El calendario oficial establece que la sesión de Cabildo se realizará el lunes, mientras que el Primer Informe de Gobierno será presentado públicamente el martes a las 10:00 de la mañana, donde se detallarán los logros y avances de la administración municipal en su primer año de gestión.