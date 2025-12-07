Chocan dos mujeres en libramiento Cuauhtémoc

SABINAS, COAH.- Un aparatoso accidente ocurrido la noche de ayer en el libramiento Cuauhtémoc dejó como saldo únicamente daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que dos mujeres se vieran involucradas en el percance.

Detalles del accidente en Cuauhtémoc

El hecho se registró en la colonia Fundadores, específicamente en el cruce de la calle Catarino Ramos con el libramiento, cuando la conductora de una camioneta pickup de reciente modelo ignoró un señalamiento vial y terminó impactando contra un automóvil tipo sedán.

En el vehículo afectado viajaba una joven madre junto a su hijo menor, quienes circulaban por la vía libre. El impacto provocó daños en la carrocería del sedán, generando alarma entre los vecinos que presenciaron el accidente.

Acciones de las autoridades tras el choque

Al lugar acudieron elementos policiacos para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades trabajaron en la zona para facilitar un acuerdo entre las partes involucradas y garantizar la seguridad del área.

La mujer afectada y su pequeño fueron trasladados a un hospital local para valoración médica. Afortunadamente, los especialistas confirmaron que no presentaban lesiones de gravedad, lo que permitió que el incidente quedara únicamente en pérdidas materiales y un susto para los implicados.