Vuelca empleada de JAROPAMEX

NUEVA ROSITA, COAH.- Una empleada de la maquiladora Jaropamex sobrevivió milagrosamente a una aparatosa volcadura registrada la mañana de este domingo sobre el libramiento norte, hecho que movilizó a cuerpos de seguridad y auxilio en la región carbonífera.

La mujer identificada como Linda, de 38 años y residente de la colonia Nueva Imagen, regresaba de su jornada laboral cuando al tomar una curva pronunciada perdió el control de su vehículo tipo sedán. La unidad salió del camino y terminó volcada entre la maleza, quedando con severos daños materiales.

El accidente atrajo la atención de automovilistas y obligó la intervención inmediata de la policía municipal de San Juan de Sabinas, cuyos elementos fueron los primeros en llegar al sitio. Posteriormente solicitaron el apoyo de paramédicos de bomberos para verificar el estado de salud de la conductora.

A pesar de lo aparatoso del percance, Linda rechazó recibir atención prehospitalaria, asegurando que no presentaba lesiones de consideración. La mujer colaboró con las autoridades en las diligencias correspondientes para el retiro del vehículo siniestrado, que permanecía a un costado del transitado libramiento.

Causas del accidente: el cansancio como factor principal

De acuerdo con las primeras indagatorias, el cansancio habría sido la causa principal del accidente. La conductora resultó ilesa, lo que fue considerado un hecho afortunado, ya que el percance pudo haber terminado en tragedia en una de las vías más concurridas de Nueva Rosita.