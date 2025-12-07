Imponen cofias a nuevos enfermeros

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Con gran solemnidad se realizó la Ceremonia de Imposición de Cofias y Filipinas en la Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera, acto que marcó un momento trascendental para los estudiantes de tercer semestre. Este evento simboliza el inicio de una nueva etapa en su formación profesional, donde asumen con mayor responsabilidad los valores éticos y humanos que exige la enfermería.

La ceremonia simboliza el inicio de la carrera de enfermería

La ceremonia, considerada uno de los ritos más significativos en la preparación de los futuros enfermeros, representa disciplina, vocación de servicio y respeto por la vida. Al portar la cofia y la filipina, los estudiantes refuerzan su identidad profesional y su compromiso de brindar atención con empatía y honor a quienes más lo necesitan.

El acto estuvo acompañado por la presencia del párroco Ruperto Ramírez, quien ofreció una bendición especial, así como de la madrina del evento, Lic. Martha Idalia Ramírez Hernández. También participaron autoridades educativas, personal docente y padres de familia, quienes fueron reconocidos como pilares fundamentales en el desarrollo académico y humano de los estudiantes.

Autoridades educativas y familiares apoyan a los nuevos enfermeros

Durante la ceremonia, el Subdirector Académico, Prof. Miguel Ibarra Rodríguez, dirigió palabras de bienvenida destacando el profundo significado de portar la cofia y la filipina. Asimismo, la Licenciada en Enfermería Lorena Fraire Ramos explicó el simbolismo y la responsabilidad que este distintivo conlleva dentro de la profesión. Los padrinos de cada grupo, entre ellos la Maestra Martha Idalia Ramírez Hernández y el Q.F.B. José Ángel López Espitia, motivaron a sus ahijados a continuar con disciplina y amor por la carrera.

La directora resalta la importancia de la vocación en enfermería

Finalmente, la directora de la institución, Lic. María del Rosario Carlos Silva compartió un mensaje inspirador en el que resaltó que la enfermería es más que conocimiento técnico: es una carrera de humanidad y vocación. La institución reafirmó su misión de formar profesionales íntegros y comprometidos con la salud y el bienestar de la comunidad, agradeciendo el esfuerzo de los estudiantes y el apoyo invaluable de sus familias.