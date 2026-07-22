Carlos Villarreal entrega obras de pavimentación en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y atender las necesidades prioritarias de los distintos sectores de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal entregó dos obras de pavimentación en la colonia Lupita Murguía, con una inversión conjunta de más de 1.5 millones de pesos a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, que suma a los proyectos en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Las obras corresponden a la pavimentación de la avenida San Francisco, entre calle Santa Lucía y avenida Monteviejo, con una longitud de 110 metros, una inversión de 1 millón 142 mil 626.28 pesos y beneficio directo para 150 habitantes. Asimismo, se realizó la pavimentación de la calle Santa Lucía, entre calle Santo Niño y San Francisco, con una longitud de 57 metros, una inversión de 453 mil 435.32 pesos y beneficio para 100 habitantes.

"Estamos cumpliendo con las familias de Monclova y seguimos avanzando con obras que generan beneficios directos en las colonias. Hoy estamos entregando estas dos pavimentaciones en la Lupita Murguía, continuamos trabajando en más sectores, porque queremos que el desarrollo y las mejoras lleguen a todos, contando siempre con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la ciudadanía para impulsar obras y acciones que respondan a las necesidades de los distintos sectores y contribuyan al desarrollo y competitividad de Monclova con mejores condiciones para todas las familias.