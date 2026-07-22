Río Cinemas Azteca inicia su desmantelamiento en Monclova
Las labores de desmantelamiento han alcanzado un avance del 80%, retirando butacas y otros objetos.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
El antiguo Río Cinemas Azteca, uno de los complejos cinematográficos con mayor historia en Monclova, comenzó a ser desmantelado como parte de los trabajos previos a su demolición, luego de permanecer cerrado de manera definitiva desde hace algunos meses.
Trabajadores encargados de retirar el mobiliario y otros enseres del inmueble informaron que las labores presentan un avance aproximado del 80 por ciento.
Las cuadrillas realizan el retiro de butacas y de diversos objetos del interior que aún pueden reutilizarse, antes de iniciar la demolición del edificio.
Durante décadas, el inmueble fue uno de los principales espacios de entretenimiento de la ciudad y escenario de innumerables funciones cinematográficas que marcaron a varias generaciones de familias monclovenses.
Con el inicio del desmantelamiento concluye una etapa para uno de los edificios más representativos de la vida cultural y recreativa de Monclova, cuya historia estuvo ligada a la exhibición cinematográfica durante varias décadas.
Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el destino que tendrá el predio; sin embargo, entre las posibilidades que se analizan se encuentra la construcción de un centro comercial.