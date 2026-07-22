Contactanos
Coahuila

Río Cinemas Azteca inicia su desmantelamiento en Monclova

Las labores de desmantelamiento han alcanzado un avance del 80%, retirando butacas y otros objetos.

Por Diana Ortiz - 22 julio, 2026 - 08:49 p.m.
Río Cinemas Azteca inicia su desmantelamiento en Monclova
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El antiguo Río Cinemas Azteca, uno de los complejos cinematográficos con mayor historia en Monclova, comenzó a ser desmantelado como parte de los trabajos previos a su demolición, luego de permanecer cerrado de manera definitiva desde hace algunos meses.

      Trabajadores encargados de retirar el mobiliario y otros enseres del inmueble informaron que las labores presentan un avance aproximado del 80 por ciento.

      Las cuadrillas realizan el retiro de butacas y de diversos objetos del interior que aún pueden reutilizarse, antes de iniciar la demolición del edificio.

      Durante décadas, el inmueble fue uno de los principales espacios de entretenimiento de la ciudad y escenario de innumerables funciones cinematográficas que marcaron a varias generaciones de familias monclovenses.

       

      Con el inicio del desmantelamiento concluye una etapa para uno de los edificios más representativos de la vida cultural y recreativa de Monclova, cuya historia estuvo ligada a la exhibición cinematográfica durante varias décadas.

       

      Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el destino que tendrá el predio; sin embargo, entre las posibilidades que se analizan se encuentra la construcción de un centro comercial.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados