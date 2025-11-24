Julio Aguirre destaca el éxito de El Buen Fin en Sabinas

SABINAS, COAH.- El programa "El Buen Fin" ha sido un éxito en Sabinas, Coahuila, según Julio Aguirre Montemayor de Recaudación de Rentas.

Los ciudadanos han respondido favorablemente a los beneficios ofrecidos, como el pago de recargos a un peso y descuentos del 50 % en actas certificadas de nacimiento y licencias de manejar.

"Desde el inicio del programa, hemos visto un flujo continuo de personas que buscan aprovechar los beneficios", dijo Aguirre Montemayor. "Además, hemos tenido una gran audiencia en nuestros portales en línea, donde los ciudadanos pueden realizar trámites y evitar las filas".

El programa "El Buen Fin" ofrece beneficios para el pago de derechos vehiculares del año vigente y anteriores. "Es importante que los ciudadanos aprovechen esta oportunidad para ponerse al día con sus pagos y evitar problemas futuros", enfatizó Aguirre Montemayor.

El programa estará vigente hasta el 30 de noviembre, y Aguirre Montemayor invitó a los ciudadanos a aprovechar los beneficios. "No se pierdan esta oportunidad de ahorrar y ponerse al día con sus pagos", dijo.

Los horarios de atención son de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a sábado. El sábado estará abierto y luego se regresará al horario normal de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Para más información, los ciudadanos pueden visitar los portales en línea o acudir directamente a las oficinas de Recaudación de Rentas.