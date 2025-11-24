Sabinas implementa programa de atención psicológica gratuita

SABINAS, COAH.- El programa estatal "Psicólogo en tu Comunidad" ha mostrado resultados positivos en el Centro de Salud de Sabinas, acercando atención psicológica gratuita y accesible a la población, como parte del Gran Programa Estatal de Salud Mental impulsado por el Gobierno de Coahuila.

En Sabinas, al igual que en los demás municipios de la entidad, el programa ha permitido que cualquier persona pueda solicitar apoyo emocional de manera rápida y discreta. A través de un código QR instalado en el Centro de Salud, los pacientes pueden registrarse y recibir contacto directo con un especialista, lo que ha reducido barreras de acceso y ha fomentado la confianza en los servicios públicos de salud.

La estrategia, impulsada por Inspira Coahuila y respaldada por la Secretaría de Salud estatal, forma parte de un modelo integral que busca atender una de las demandas más sentidas de la ciudadanía: la salud mental. El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha reiterado que este tema es prioritario en su administración, y por ello los 133 Centros de Salud del estado, incluido el de Sabinas, ya cuentan con psicólogos disponibles para acompañar a la comunidad.

En la región carbonífera, el psicólogo encargado es Yael Martínez, quien brinda atención en los hospitales de la Secretaría de Salud una vez por semana. Su cobertura incluye los cinco municipios de la región carbonífera: Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, garantizando que la población de toda la zona tenga acceso a acompañamiento profesional sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Con este modelo, Sabinas y la región carbonífera se suman al esfuerzo estatal por garantizar que nadie se quede sin apoyo psicológico cuando lo necesite. El programa "Psicólogo en tu Comunidad" no solo ha acercado la atención a quienes antes no podían acceder a ella, sino que también ha fortalecido la confianza en los servicios de salud pública, consolidándose como un ejemplo de innovación social en Coahuila.