Carlos Villarreal entrega recarpeteo en calle Puebla de Monclova

Como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de la obra de recarpeteo en la calle Puebla, en la colonia Guadalupe, con una inversión superior a 1.1 millones de pesos.

El proyecto abarca el tramo comprendido desde la calle Buenos Aires hasta el bulevar Harold R. Pape, aunque durante su ejecución se determinó ampliar los trabajos hasta conectar completamente con dicha vialidad, con el objetivo de mejorar la movilidad en este sector.

Durante su mensaje, el edil destacó que estas acciones forman parte del compromiso por fortalecer la infraestructura urbana de la ciudad, trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas. "Es así como seguimos fortaleciendo la infraestructura urbana de nuestra ciudad en equipo con las obras sociales del Gobierno del Estado", expresó.

Asimismo, reiteró que el Plan Prendamos Monclova continúa avanzando con obras en distintos sectores, buscando atender las necesidades prioritarias de la población. Por su parte, vecinos de la colonia Guadalupe agradecieron la realización de esta obra, al señalar que se trata de una vialidad con alta carga vehicular que requería intervención desde hace tiempo, por lo que reconocieron la atención brindada por las autoridades municipales.