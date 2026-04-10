Familia ofrece recompensa para localizar a maestro acusado de abuso

Luego de que en redes sociales se difundiera el ofrecimiento de una recompensa para localizar a un maestro señalado por presunto abuso sexual contra una menor en el jardín de niños Gabriela Mistral, fuentes allegadas a la fiscalía aclararon que dicha acción no forma parte de un mecanismo oficial, sino que es impulsada directamente por familiares de la víctima.

De acuerdo con información proporcionada, la institución no participa en este tipo de ofrecimientos, ya que las recompensas oficiales se rigen bajo procedimientos específicos y en casos determinados.

En relación al avance del caso, se confirmó que la investigación sigue su curso y que existe una orden de aprehensión en contra del docente señalado. Asimismo, se informó que el imputado promovió un recurso de amparo, situación que forma parte del proceso legal y que no implica la cancelación de la investigación, la cual continúa bajo los cauces correspondientes.

El caso ha generado atención pública tras la difusión del rostro del docente y el ofrecimiento económico en redes sociales, lo que ha incrementado la exigencia de resultados por parte de la ciudadanía.