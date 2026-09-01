Carlos Villarreal confía en subasta de AHMSA para Monclova

Ante la proximidad de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), prevista para el 25 de septiembre, el alcalde Carlos Villarreal Pérez expresó su esperanza de que el proceso permita encontrar una solución de raíz a la situación de la empresa y dé certeza a trabajadores y acreedores.

El edil reconoció que durante los últimos años la situación de AHMSA ha mantenido en espera a obreros, trabajadores y familias de la región. "Todo este tiempo ha sido de espera, de espera, de espera", señaló, al considerar que la fecha del 25 de septiembre es nuevamente anhelada por quienes esperan una definición sobre el futuro de la empresa.

Villarreal Pérez explicó que será importante conocer quién adquiere los activos de AHMSA, ya que de ello dependerá también el rumbo de las inversiones que puedan generarse en los espacios de la empresa. Consideró necesario que el gobierno federal establezca algún tipo de incentivo para contribuir a resolver de fondo la problemática y permita trazar una ruta de recuperación económica para la Región Centro.

El alcalde agregó que también se mantiene la gestión para impulsar la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova. Actualmente se realizan trabajos de adecuación, bacheo y recarpeteo, pero el compromiso, dijo, es avanzar hacia la ampliación de la carretera 57. Explicó que esta obra fortalecería el paso de la logística por Coahuila hacia Estados Unidos y permitiría impulsar proyectos relacionados con los puentes internacionales y una mayor afluencia de carga por el estado.

Ante la posibilidad de que el proceso del 25 de septiembre no concrete una solución, Villarreal Pérez advirtió que representaría un nuevo desánimo para los trabajadores, quienes llevan alrededor de cuatro años esperando una salida. "Yo creo que otro desánimo, desesperanza más; la esperanza de los trabajadores es la última que muere", expresó.

Señaló que la problemática afecta a miles de familias no solo de Monclova, sino también de la Región Centro-Desierto, Carbonífera y Norte del estado. Por ello, consideró necesario continuar con la búsqueda de una nueva ruta de desarrollo económico, mientras otro de los retos es la falta de acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, situación que ha generado incertidumbre en inversiones previstas para Coahuila y la Región Centro-Desierto.