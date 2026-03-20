Consternación en la comunidad por el fallecimiento de Eiden Tovías

Luego de una intensa batalla por su vida, el pequeño Eiden Said Tovías Quiroz falleció tras permanecer hospitalizado por más de tres meses en la Clínica 7 del Seguro Social, donde era atendido por complicaciones derivadas de su nacimiento.

El menor enfrentó desde su nacimiento un cuadro médico complejo que lo llevó a múltiples cirugías y a permanecer en el área de terapia intensiva de pediatría, sin lograr una recuperación favorable.

La noticia de su fallecimiento ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y ciudadanos que siguieron su caso, el cual generó una amplia cadena de apoyo y oraciones en la comunidad.

A través de un mensaje, la familia agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante este proceso, destacando el acompañamiento espiritual y emocional que les brindaron en los momentos más difíciles. "Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que estuvo con nosotros durante este proceso, gracias por cada oración, por cada palabra de aliento, por cada muestra de fe y de amor hacia nuestro pequeño Eiden Said".

Señalaron que, pese a su corta vida, el menor dejó una profunda huella, al unir a muchas personas en torno a la fe y la esperanza. La familia aseguró que cada oración se vio reflejada en la fortaleza con la que el menor enfrentó su condición, superando diversas adversidades durante el tiempo que permaneció hospitalizado.

Dentro del dolor se mantiene la duda tras la atención que se brindó en el hospital, ante las complicaciones que se tuvieron tras su nacimiento y que redujeron su probabilidad de vida.