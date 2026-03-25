Carlos Villarreal firma convenio con COECYT para fortalecer educación en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, junto a las alcaldesas de Frontera y Castaños, Sari Pérez Cantú y Yesica Sifuentes, encabezó la firma de un convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), en el marco de su 30 aniversario, con el objetivo de fortalecer el desarrollo educativo, científico y tecnológico en la Región Centro–Desierto, en coordinación con las políticas públicas impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el evento, en el que participó el director general del COECYT, Mario Valdés, se reconoció la trayectoria de esta institución por su labor en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en Coahuila.

El convenio busca fortalecer la vinculación entre el sector educativo y el mercado laboral. Este convenio representa un paso importante para consolidar la vinculación entre el sector educativo, los gobiernos municipales y los organismos especializados, ya que permitirá fortalecer programas enfocados en la formación académica, la investigación y el desarrollo de talento local, generando mayores oportunidades para las y los jóvenes de la región, alineando su preparación con las necesidades del mercado laboral actual.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia del trabajo coordinado para impulsar el desarrollo: "Estamos convencidos de que la educación, la ciencia y la tecnología son clave para el crecimiento de Monclova. Por eso seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y con los municipios de la región Centro-Desierto para abrir más oportunidades a nuestras y nuestros jóvenes".

El evento contó con la presencia del subsecretario de Gobierno en la Región Centro–Desierto, Sergio Sisbeles; el subsecretario de Educación Superior, Saúl Noguerón; y el director de Servicios Educativos en la región, Abraham Segundo González, quienes acompañaron esta firma que fortalece la coordinación institucional.

El evento contó con la presencia de autoridades educativas y del COECYT, reafirmando el compromiso institucional. Con este convenio, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado, los municipios y las instituciones educativas, impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo regional y generen mejores oportunidades para las y los estudiantes y las familias de Monclova.