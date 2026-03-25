Alcalde Javier Díaz González da inicio al Operativo Vacacional de Semana Santa 2026 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en compañía de autoridades de seguridad, turismo y representantes de la sociedad civil, dio el banderazo de arranque al Operativo Vacacional de Semana Santa 2026.

Díaz González comentó que este operativo se desarrolla del 25 de marzo al 6 de abril, con el objetivo de brindar seguridad a quienes visiten la ciudad y a los saltillenses, así como apoyarlos durante su estancia con orientación para que aprovechen los diferentes atractivos en este periodo.

"Estamos listos para este operativo, para que quienes viven en Saltillo puedan disfrutar la Semana Santa con paz y tranquilidad, y también le damos la bienvenida a quienes nos visitarán de otras partes del país e incluso del extranjero", comentó el Alcalde.

Javier Díaz agradeció a todas las instituciones, establecimientos y organizaciones que se suman a este operativo de Semana Santa y dijo que el objetivo primordial es que se tenga un saldo blanco tanto en el área urbana como rural del municipio.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, dio a conocer que se trabajará con la totalidad del estado de fuerza para preservar la tranquilidad en zonas urbanas y rurales, turísticas, recreativas, restaurantes, comercios, iglesias y museos.

Detalló que estarán disponibles mil 248 elementos, en 215 unidades policiales, 51 cadetes de la Academia de la Policía, 10 binomios caninos, ocho binomios ecuestres, drones tácticos, así como 893 cámaras del C2 y otras 741 cámaras del C4 del Gobierno del Estado que están enlazadas.

Garza Félix comentó que se trabajará en estrecha colaboración con el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas; las fiscalías estatal y federal; la Secretaría de Seguridad Pública; el Ejército Mexicano; la Guardia Nacional; la Marina Armada de México; Protección Civil y Bomberos; Turismo; brigadistas forestales; la Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable; así como con la ciudadanía.

"Recuerden que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigamos trabajando juntos para que estos días de asueto sean seguros y tengamos un saldo blanco", afirmó el Comisionado de Seguridad.

Agregó que se instalaron cuatro puestos de auxilio e información turística en las entradas a la ciudad, en coordinación con la Dirección de Turismo, además de dos puestos en el Cañón de San Lorenzo y en Derramadero, para difundir información preventiva de incendios forestales.

Garza Félix dijo que se puede reportar cualquier incidencia a través de los grupos de WhatsApp, 911, el 844-414-11-14, el chatbot 844-893-09-09, 800 Violeta 800-846-53-82 y la App Saltillo Seguro.