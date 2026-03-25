Laura Jiménez Gutiérrez impulsa Brigada del Registro Civil en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.– Con una destacada participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, llevó a cabo con éxito el primer día de la Brigada del Registro Civil, acercando trámites esenciales a las familias del municipio.

En coordinación con el Gobierno del Estado, a través de Registro Civil, Mejora Coahuila y el DIF Municipal, esta jornada tiene como objetivo facilitar servicios importantes como la expedición de certificados de inexistencia, constancias y otros documentos oficiales, brindando atención ágil, eficiente y cercana a la ciudadanía.

La alcaldesa destacó que estas acciones responden al compromiso de su administración de trabajar de manera directa con la gente, eliminando barreras y acercando servicios que contribuyen a dar certeza jurídica a las familias muzquenses.

"Agradecemos el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de la señora Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y de todas las dependencias que hacen posible esta brigada. Seguimos sumando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente", expresó.

Asimismo, reiteró que su gobierno continuará impulsando este tipo de programas que permiten a la población acceder a trámites de manera más sencilla, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de trabajar con resultados, cercanía y sensibilidad social, consolidando un municipio que avanza con rumbo firme y en beneficio de todas y todos.