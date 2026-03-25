Federico Fernández Montañez informa sobre operativos de seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- En las últimas 72 horas, autoridades de seguridad en Coahuila han registrado al menos cuatro cateos en distintos municipios, entre los que destaca la detención de dos personas en posesión de armas largas, así como la ejecución de un cateo en el municipio de Torreón.

Así lo dio a conocer el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, quien aseguró que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de vigilancia y prevención que se mantienen en la entidad, considerada actualmente como una de las más seguras del país. Sin embargo, se enfatizó que estos resultados no significan que se baje la guardia.

El Fiscal General añadió que, si bien Coahuila mantiene indicadores positivos en materia de seguridad, los operativos continúan de manera constante para prevenir delitos y atender cualquier situación que se presente.

Acciones de la autoridad

Estos avances, detalló, se dieron a conocer en el marco de una reunión de seguridad encabezada por autoridades estatales y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, como parte de la estrategia instruida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha ordenado recorrer los 38 municipios del estado.

Fernández Montañez indicó que hasta el momento, se han realizado seis de estas reuniones.

Detalles confirmados

En el contexto del próximo periodo vacacional, el titular de la FGE en Coahuila detalló que el operativo de Semana Santa contará con la participación de alrededor de 10 mil elementos de distintas corporaciones, incluyendo Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

Tan solo en Saltillo, se brindará cobertura a 106 ejidos, además de reforzar la vigilancia en la región sureste. El funcionario expresó que el objetivo principal es garantizar que las familias puedan disfrutar sus vacaciones en un ambiente de tranquilidad y confianza.

Asimismo, informó que las carreteras, tanto federales como estatales, estarán resguardadas de manera permanente, operando las 24 horas del día durante todo el periodo vacacional.

Impacto en la comunidad

Como parte de las acciones de apoyo a la ciudadanía, se instalarán filtros de seguridad equipados con códigos QR, a través de los cuales los ciudadanos podrán presentar quejas, sugerencias o reportes, fortaleciendo así la comunicación entre la población y las instituciones.

"El mensaje central de este operativo es claro: en Coahuila existen condiciones para vacacionar con seguridad, sin dejar de lado la vigilancia constante por parte de las autoridades", reiteró.

Cabe señalar que en el caso de Torreón, mediante un cateo autorizado por un juez de control elementos de la Policía Estatal de Coahuila en coordinación con la Fiscalía General del Estado aseguraron 23 kilogramos de marihuana y 3 kilogramos de cristal.

El cateo en conjunto se hizo mediante la intervención del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo en el fraccionamiento Villas San Ángel.

También se aseguraron dos armas largas y tres armas cortas, así como una arma corta réplica; mientras que el inmueble fue asegurado dando vista a la Fiscalía General de la República en su delegación laguna.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hicieron la puesta a disposición del aseguramiento.

La Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo Reacción Especial Coahuila (GREC) junto a la Policía Municipal de Torreón dieron apoyo de protección al perímetro, así como con elementos de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional.