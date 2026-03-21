Familia pide apoyo para cirugía urgente de Víctor de León en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Familiares y seres queridos de Víctor de León Martínez, quien actualmente se encuentra hospitalizado en la clínica Amparo Pape de Benavides, en Monclova, solicitan el apoyo de la ciudadanía para solventar los gastos médicos y estudios que requiere con urgencia, luego de que le fueran detectados tumores en la cabeza.

De acuerdo con su pareja, Elva Francisca Peña García, Víctor lleva ya 10 días internado, mientras especialistas valoran su estado de salud y preparan el proceso para una cirugía de cráneo, la cual será realizada en el Hospital General. Sin embargo, antes de la intervención necesita realizarse un estudio médico indispensable, cuyo costo asciende a 5 mil pesos, cantidad que la familia no puede cubrir por el momento.

Víctor es originario de la colonia San Francisco, en la región de Monclova, mientras que su pareja es de Nadadores, por lo que su familia decidió hacer un llamado solidario a la comunidad para recaudar recursos que les permitan continuar con su atención médica, ya que, además del estudio, enfrentan gastos derivados de los días que han permanecido en el hospital.

Quienes deseen brindar apoyo pueden comunicarse directamente al número 844 233 66 10, o bien realizar un depósito a la cuenta Spin by Oxxo 4217 4700 0351 0472. La familia agradeció de antemano cualquier ayuda económica o la difusión de este caso, confiando en la solidaridad de la población en este momento tan difícil.