Siguen sin aparecer Kelly y Axel; angustia crece por desaparición de dos menores en Castaños

CASTAÑOS, COAH. — La incertidumbre y la desesperación se profundizan entre las familias de Kelly Orozco y Axel Suárez Alfaro, quienes continúan sin ser localizados, mientras autoridades de la Fiscalía y corporaciones policiacas mantienen activa la búsqueda en Castaños, Monclova y sectores cercanos, en medio de múltiples reportes ciudadanos que hasta ahora no han permitido ubicarlos.

La madre de Axel relató que, durante las últimas horas, han recibido diversas alertas sobre presuntos avistamientos de los menores; sin embargo, al acudir a los puntos señalados no han encontrado rastro alguno. Explicó que cada llamada enciende la esperanza de localizarlos, pero, al llegar a los lugares mencionados, no hay evidencias ni registros claros en cámaras, por lo que hasta el momento las pistas han resultado falsas o sin sustento.

Pese a la angustia, la mujer reconoció que la Fiscalía, así como corporaciones policiacas de Castaños y Monclova, no han frenado las labores de localización y continúan en contacto permanente con la familia. Señaló que las autoridades le han reiterado que la búsqueda seguirá hasta dar con el paradero de ambos menores, mientras familiares, amistades y personas cercanas se mantienen sumados a recorridos y difusión en redes sociales.

A la preocupación por el paso de las horas se suma un factor que ha elevado aún más el temor entre ambas familias: de acuerdo con la madre de Axel, la adolescente de 15 años que desapareció junto con su hijo se encontraba bajo tratamiento, situación que vuelve aún más urgente su localización. La entrevistada aseguró, además, que su hijo nunca antes se había ausentado de casa de esa manera, lo que mantiene a sus seres queridos en alerta permanente, aferrados a la esperanza de que ambos menores sean encontrados sanos y salvos.