Carlos Villarreal fortalece educación y vinculación con el sector productivo

? En equipo con el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, el gobierno municipal continúa impulsando proyectos educativos

Monclova, Coahuila, 22 de septiembre de 2026.- El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, y representantes de los sistemas de educación media superior y superior para dar seguimiento a los proyectos impulsados por el gobernador Manolo Jiménez en materia de educación dual, fortaleciendo la vinculación con el sector productivo y las oportunidades de formación para las y los estudiantes de Monclova y la región Centro-Desierto.

En el encuentro participaron Azucena Ramos Ramos, directora general del CECyTEC; Leonardo Jiménez Camacho, director general del COBAC en Coahuila; Alfio Vega, director estatal del CONALEP; Saúl Noguerón, subsecretario de Educación Superior; y Tadeo Vargas Pérez, coordinador de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Acciones de la autoridad

La vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo contribuye a fortalecer el modelo de desarrollo económico regional y a generar condiciones para la atracción de nuevas inversiones, así como para la consolidación de las empresas que ya tienen presencia en Monclova y la región Centro-Desierto.

"Estamos trabajando de manera coordinada para que nuestros jóvenes tengan más oportunidades de preparación y puedan vincularse con las empresas de nuestra región. La educación es fundamental para seguir impulsando el desarrollo económico de Monclova y generar mejores oportunidades para nuestras familias", señaló el alcalde.

Detalles confirmados

El gobierno municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado, las instituciones educativas y el sector productivo para fortalecer la educación, ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo económico de Monclova y la región.