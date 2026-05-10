Carlos Villarreal apoya a emprendedoras en el Mercadito Emprendedor de Monclova

En el marco de la celebración del Día de las Madres, se llevó a cabo con gran participación el Mercadito Emprendedor, un espacio dedicado a impulsar el talento y trabajo de mujeres de la localidad, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal.

El evento tuvo lugar en la Unidad de Seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde más de 130 expositoras formaron parte de esta edición especial organizada para fortalecer la economía local y brindar opciones de regalo para esta fecha significativa.

Durante el recorrido, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por la presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, visitó los distintos stands, saludando a las emprendedoras y deseándoles éxito en sus ventas, en un ambiente cercano y de respaldo institucional.

Las asistentes pudieron encontrar artículos como bisutería, joyería, ropa, perfumes, velas y una variada oferta gastronómica integrada por más de 20 expositoras, lo que convirtió al mercadito en un punto de encuentro familiar y de consumo local.

A partir de las 17:00 horas, se desarrolló un programa artístico que incluyó presentaciones musicales, entre ellas la participación de un saxofonista, generando un ambiente festivo para las familias que acudieron.

Como parte de las actividades, también se instaló un set fotográfico gratuito con temática del Día de las Madres, donde las asistentes aprovecharon para tomarse recuerdos de la jornada.

La elección de la Unidad de Seminarios de la UAdeC como sede facilitó la asistencia de visitantes, principalmente por la disponibilidad de estacionamiento, lo que permitió un flujo constante de personas durante toda la jornada.

Autoridades destacaron que este tipo de iniciativas no solo celebran fechas importantes, sino que también representan una plataforma para fortalecer el emprendimiento femenino y fomentar el consumo local en la región.