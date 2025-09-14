Carlos Villarreal impulsa obras en Monclova

Monclova, Coah.- Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, y con el Plan de Inversión Prendamos Monclova, el Ayuntamiento de Monclova invierte más de 500 millones de pesos para fortalecer el desarrollo y la infraestructura de la ciudad, para beneficiar a miles de familias monclovenses.

Durante esta semana Carlos Villarreal llevó a cabo arranques, entregas y supervisiones de obras con una inversión superior a los 7 millones de pesos. De esta manera sigue cumpliendo con su compromiso de seguir haciendo una ciudad más competitiva y atractiva para las inversiones con:

? Entrega de pavimentación en la colonia 21 de marzo.

? Inicio de obras de recarpeteo en las colonias San Francisco y Fraccionamiento Francisco I. Madero.

? Pavimentación en en la colonia 21 de marzo;

? Supervisión de avances en obras de ICIFED en el CBTIS 36.

? Supervisión de obras de pavimentación en las colonias 21 de marzo y Buenos Aires.

Durante las entregas, arranques de obras y supervisiones, el alcalde Carlos Villarreal destacó que la inversión histórica de más de 500 millones de pesos, está enfocada a mejorar vialidades, infraestructura educativa, servicios públicos y espacios que elevan la calidad de vida de los ciudadanos.

"Fortalecemos a Monclova con obras e inversiones históricas para tener una ciudad más competitiva y con mejores servicios para las familias monclovenses. Con el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortalecemos la infraestructura de la ciudad y avanzamos en el desarrollo de cada colonia. Trabajamos en equipo y muy cercanos al Gobierno del Estados por el presente y futuro de Monclova."

El Gobierno Municipal, reafirma su compromiso con los ciudadanos para seguir impulsando obras y acciones históricas a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova. con el respaldo del Gobierno del Estado y en equipo con la iniciativa privada, ciudadanos y organizaciones civiles, seguirá construyendo el Monclova que nos merecemos.