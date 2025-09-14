Retiran más de 70 vehículos extranjeros en centro de la ciudad

Con el objetivo de dar paso a los festejos patrios y garantizar el orden en el primer cuadro de la ciudad, autoridades municipales retiraron más de 70 vehículos de procedencia extranjera que se encontraban estacionados en la calle Miguel Hidalgo y Roberto Moreno, justo alrededor de la fuente de Las Garzas, frente a un conocido centro comercial.

Las acciones se llevaron a cabo como parte de las medidas de seguridad y logística previas al arranque del Festival Cultural-Histórico "Sendero de Hidalgo", que iniciará con una cabalgata que recorrerá esta zona a partir de hoy por la mañana.

Los automóviles, que en su mayoría se encontraban sin documentación oficial, fueron reubicados en el estacionamiento del centro comercial ubicado frente a la plaza, con el fin de despejar el paso y brindar mayor seguridad tanto a participantes como a asistentes a los eventos patrios.

Desde días atrás, personal del municipio había emprendido labores de embellecimiento en el Centro, entre ellas la limpieza de plazas, colocación de adornos alusivos a las fiestas de septiembre y la liberación de vialidades.

Con estas acciones, se busca ofrecer a la ciudadanía un entorno ordenado y seguro para disfrutar de las celebraciones por el inicio de la Independencia de México, aunque los dueños de vehículos podrán volver a hacer uso de ese espacio el próximo martes o miércoles.