Carlos Villarreal atiende peticiones ciudadanas en Monclova

El Gobierno municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal mantiene una agenda permanente de atención en las colonias, con más de 800 acciones realizadas durante la última semana para mejorar las condiciones de calles, espacios públicos y servicios, entre ellas trabajos de bacheo, alumbrado, mantenimiento de campos deportivos, áreas verdes y plazas, así como atención a peticiones ciudadanas.

Entre las acciones realizadas destacan 602 baches reparados, 81 roturas de SIMAS atendidas y 8 bordos construidos, además de la atención de 91 peticiones ciudadanas, la rehabilitación de 9 circuitos de alumbrado público y el reemplazo de 3 luminarias.

También se dio mantenimiento a 9 campos deportivos, áreas verdes y plazas; se atendieron 4 instituciones educativas y se realizaron trabajos de limpieza en 11 escuelas, además de apoyar en la recolección de basura y escombro en 7 planteles.

Carlos Villarreal destacó que mantener una ciudad en buenas condiciones requiere presencia constante en las colonias y atención directa a las necesidades que plantean las familias.

"Seguimos trabajando de manera cercana y permanente, atendiendo lo que nos piden en las colonias y mejorando los espacios que todos compartimos. Con el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, vamos a seguir haciendo equipo para que Monclova tenga calles, espacios públicos y servicios en mejores condiciones", señaló el alcalde.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado que mantiene el Gobierno municipal con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para atender las necesidades de las familias y mantener una ciudad limpia, ordenada y funcional.

El Gobierno municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de cerca con la ciudadanía y en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, dando seguimiento a las necesidades de las colonias y manteniendo una atención permanente a los espacios que forman parte de la vida diaria de las familias de Monclova.