Carlos Villarreal Pérez se posiciona como el mejor alcalde de Coahuila

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, se posicionó como el mejor alcalde de Coahuila, al ocupar el primer lugar en la más reciente medición realizada por Statistical Research Corporation (SRC), una casa encuestadora reconocida a nivel nacional por la precisión de sus resultados.

La encuesta correspondiente al mes de noviembre registró que Villarreal alcanzó una aprobación del 58.9%, cifra que lo coloca a la cabeza del ranking estatal y que, de acuerdo con SRC, refleja un desempeño eficiente y una gestión bien evaluada por la ciudadanía.

SRC se define como una encuestadora líder en investigación de mercados y opinión pública, consolidada desde 2023 como la firma con los resultados "más certeros del mercado", superando de manera consistente a casas tradicionales.

En el listado estatal, el segundo lugar fue para el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez; el tercero para Emilio de Hoyos, alcalde de Acuña; y el cuarto para Jacobo Rodríguez, de Piedras Negras.

Cabe destacar que Villarreal también apareció en los primeros lugares en las mediciones de febrero y agosto, lo que muestra una tendencia sostenida en su nivel de aceptación pública.

Según el análisis, factores como su rendición de cuentas, cercanía con la población y trabajo constante han sido claves en su aprobación. Estos resultados reflejan el compromiso del Presidente Municipal de Monclova con la transparencia, la eficiencia administrativa y la atención directa a la ciudadanía, elementos que han fortalecido su posicionamiento como uno de los alcaldes mejor evaluados del estado.