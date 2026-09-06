Rescatan a dos mujeres De tormenta en Múzquiz

Las féminas originarias del ejido La Rosita, municipio de Ocampo, Coahuila, fueron resguardadas en el refugio temporal de Protección Civil de Palaú.

Rescate durante la tormenta

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos mujeres originarias del ejido La Rosita, municipio de Ocampo, recibieron apoyo de policías y Protección Civil para resguardarse durante la fuerte tormenta eléctrica registrada en Múzquiz la tarde de este sábado.

Se trata de María Teresa N, de 52 años, y Evangelina de Jesús N, de 31, quienes se encontraban en el municipio de Múzquiz realizando algunas compras cuando fueron sorprendidas por las condiciones climáticas.

Apoyo de Protección Civil

Ante la presencia de la tormenta, ambas mujeres solicitaron apoyo y fueron resguardadas en las instalaciones de la dependencia de Protección Civil. De acuerdo con el reporte del Mando Coordinado, las mujeres permanecerán en el refugio, con un espacio seguro, mientras prevalezcan las condiciones adversas derivadas de la tormenta.

El apoyo fue brindado por elementos del Mando Coordinado de Múzquiz, a cargo del licenciado José Ponce Sánchez, y cuerpos de socorro, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las dos mujeres mientras pasaba la contingencia.