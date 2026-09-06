Resbala octogenario Y termina lesionado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor de nombre José N., de 81 años de edad, resultó lesionado al resbalar dentro de su domicilio mientras intentaba cerrar una ventana para evitar que ingresara agua de lluvia.

El reporte fue atendido por elementos de Seguridad Pública Municipal, al mando del director José Ponce Sánchez, luego de que una vecina solicitara auxilio al escuchar al adulto mayor pedir ayuda tras sufrir la caída.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el informe policial, el abuelito se encontraba en su habitación cuando acudió a cerrar una ventana debido a la lluvia, sin percatarse de que había agua en el piso.

Al caminar sobre la superficie, el hombre perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra una pared, por lo que comenzó a pedir auxilio.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudió la unidad 2098 del Mando Coordinado, con tres elementos, quienes brindaron apoyo al adulto mayor y realizaron las acciones necesarias para su traslado.

La persona de edad avanzada fue trasladada al Hospital General para ser revisada por los médicos de guardia; posteriormente, el reporte estableció que la atención concluyó sin otra novedad.