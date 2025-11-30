Inauguran obras de infraestructura en Monclova: 16 millones de pesos invertidos

Monclova, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal encabezó, durante la semana del 24 al 30 de noviembre, la entrega, arranque y supervisión de obras por más de 16 millones de pesos, resultado del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del Programa de Obras Sociales del Gobierno del Estado y del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

La semana inició con la entrega de la rehabilitación de la Calle San Miguel, una obra realizada mediante el Programa de Obras Sociales del Gobierno del Estado. También se entregaron los recarpeteos de la calle Caracas, entre Blvd. Francisco I. Madero y Altamirano; de la calle Hortensias, entre Narcisos y Gardenias; y de calle Gardenia, entre Narcisos y Maravillas, todas en la colonia Elsa Hernández.

Asimismo, se supervisaron los trabajos de recarpeteo en el cuerpo poniente del Blvd. Pape, entre Oaxaca y Monterrey, que ya fueron entregados. Se entregó también la obra de drenaje en la colonia Lomas de San Miguel, en las calles Caballero Scout Tigre y Scout Águila; y se dio arranque a la pavimentación de la Calle Fátima, entre San Charbel y Misiones, en la colonia Las Misiones.

Al cierre de la semana se inauguraron las obras de agua y drenaje en la colonia Óscar Flores Tapia, en calle Viesca, entre San Pedro y Mineros; así como las pavimentaciones en la calle Francisco Javier Tavasci de la colonia 288; la calle Josefa Ortiz, entre 5 de Febrero y Avenida Revolución, en la colonia San José; y Calle 38, entre Pablo González y 16 de Septiembre, en la colonia 21 de Marzo. Y finalmente se supervisó la obra de recarpeteo del cuerpo sur del Blvd. Madero entre calle Barranquilla y calle Washington de la colonia Guadalupe, que también ya fue concluida.

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que los avances en infraestructura son resultado directo del trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez: "Gracias a esta coordinación permanente, seguimos avanzando en todos los sectores de Monclova. Cada obra mejora la movilidad, los servicios básicos y la calidad de vida de nuestras familias."

Con estas obras, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de la mano del Gobierno del Estado para consolidar proyectos que impulsen el desarrollo urbano y sigan llevando a Monclova al siguiente nivel.