Carlos Villarreal presenta proyecto apícola en Coahuila: mejora genética y producción

El alcalde Carlos Villarreal participó en la presentación del Proyecto de Mejoramiento Genético y Producción Apícola en la región Centro-Desierto de Coahuila, iniciativa impulsada por la Asociación de Apicultores de la región que encabeza Iván Cano, con el objetivo de fortalecer esta actividad estratégica para el desarrollo rural y económico de la región.

Durante el encuentro que tuvo como anfitriona a la alcaldesa de Nadadores, Alejandra Huerta, se destacó la importancia del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, para generar condiciones que permitan a las y los productores fortalecer su actividad, mejorar su productividad y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

El proyecto contempla el mejoramiento genético en la apicultura mediante la crianza de abejas reina adaptadas a las condiciones climáticas de la región, así como la optimización de los procesos técnicos para la producción de miel, promoviendo prácticas más eficientes y sostenibles.

El Gobierno Municipal brinda su respaldo a esta iniciativa al reconocer su impacto en el desarrollo productivo local, brindando acompañamiento a las y los apicultores y sumando esfuerzos para consolidar una actividad que genera empleo, impulsa la economía regional y contribuye al equilibrio ambiental.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de trabajar de la mano con el gobernador Manolo Jiménez, reconociendo su compromiso con el campo coahuilense y el impulso a programas que fortalecen a los productores: "En Coahuila contamos con un gobernador que le apuesta al desarrollo del campo y al impulso de quienes lo trabajan; desde el municipio seguiremos sumando esfuerzos para que proyectos como este sigan creciendo y generando mejores oportunidades para nuestra gente".

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y con las y los productores, impulsando iniciativas que detonen el crecimiento del campo, fortalezcan la economía local y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de la región.